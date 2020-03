Coronavirus, sindaco di Porcari firma ordinanza di quarantena

Isolamento domiciliare e ordinanza di quarantena per un residente a Porcari. A firmarla è stato, in serata, il sindaco Leonardo Fornaciari.

“L’atto, previsto dalle procedure, è a protezione della persona e di tutti noi – dice il primo cittadino – È importante fare tutti la nostra parte, rispettando le regole di comportamento e le buone pratiche. La persona in modo responsabile si è subito preoccupata di informare le autorità competenti circa i contatti avuti nei giorni precedenti con un paziente contagiato”.

“Vi chiedo di non cedere agli allarmismi – dice il sindaco – crediamo nelle disposizioni emanate dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dalla Regione Toscana: restiamo uniti per combattere questa battaglia usando l’arma della calma e della razionalità.sono personalmente in contatto con la famiglia del caso sospetto ed esprimo a loro tutta la mia vicinanza e dell’amministrazione. È un momento complesso, ma attraverso il sostegno di tutti quanti sarà possibile superare questa fase“.