Nuovo positivo al virus a Capannori: “Seguite le misure di sicurezza”

Un nuovo contagiato dal coronavirus a Capannori, il territorio della Piana purtroppo finora più colpito dalla malattia. Si tratta di un 60enne che aveva soggiornato a Milano e che non ha nulla a che fare con la cena che si era svolta 16 giorni fa a Segromigno in Monte. Lo conferma anche il sindaco Luca Menesini che invita ad evitare il panico ma a seguire le prescrizioni del governo per contenere la diffusione del Covid-19.

“Lo sottolineo per dire che siamo tutti nella stessa barca. Che non serve fare tanto chiacchiericcio per una cena, per un viaggio di lavoro od altro che qualcuno che conosciamo ha fatto”, afferma Menesini.

“La cena si è svolta 16 giorni fa – ricorda Menesini -: chi sta bene non deve stare più in quarantena, chi purtroppo non sta bene ha segnalato la cosa ed è a casa. Capisco la paura ma non prendiamocela l’uno con l’altra, perché di fronte a un virus dal così alto tasso di contagiosità, noi dobbiamo essere uniti. Chiediamo a tutti di comportarsi secondo le regole: se qualcuno che conosciamo non lo fa, rompiamogli le scatole. Ma non mettiamoci l’uno contro l’altra, perché nella battaglia contro il virus abbiamo bisogno di stare tutti dalla stessa parte”.

“Nessuno ha contratto il Coronavirus di proposito – sottolinea -: anche perché ad aver bisogno di cure sono loro. Alle persone contagiate e alle loro famiglie mando l’abbraccio caldo della comunità di Capannori, una comunità grande, coesa e che anche questa volta dimostrerà la sua forza”.