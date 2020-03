Porcari, il Comune limita gli accessi agli uffici per contenere il contagio da coronavirus. Da domattina (9 marzo) l’accesso alla biblioteca comunale è vietato.

“La riapertura – ha detto il sindaco Leonardo Fornaciari – la valuteremo nei giorni a seguire in base alle evoluzioni. Il Comune è aperto ma voglio limitare gli accessi al Palazzo Comunale e agli edifici pubblici. Pertanto si devono prediligere i contatti telefonici, mail e fax”.

“Ogni responsabile di settore dei vari ambiti comunali – aggiunge – valuterà caso per caso la necessità di ricevere o meno persone in base a urgenza e/o complessità della richiesta/pratica. Nel caso si proceda al ricevimento i visitatori saranno accolti su appuntamento concordato con il capoufficio e saranno distanziati temporalmente di mezz’ora l’uno dall’altro. Il tutto per limitare il più possibile le presenze esterne negli immobili pubblici“.