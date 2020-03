Commercio, a Capannori i negozi si adeguano alle misure anti-virus

Centri commerciali naturali e associazioni di categoria si sono incontrati oggi (9 marzo) a Capannori per fare un quadro attorno alle misure straordinarie che, una volta terminato il periodo di contenimento del Coronavirus, dovranno essere adottate da parte del governo per superare la crisi e rilanciare il settore. Inoltre concordano che, per contrastare la diffusione del virus, sono necessarie azioni da parte di tutti, che vanno dal rafforzamento del senso di responsabilità civica alla diffusione delle norme igienico sanitarie.

Accanto a questo saranno rafforzati i controlli negli esercizi per verificare che siano rispettate le disposizioni del decreto del presidente del consiglio dei ministri, in modo particolare quelle che riguardano la distanza minima interpersonale e gli assembramenti delle persone. Sono previste sanzioni fino alla chiusura delle attività. All’incontro straordinario del tavolo del commercio nel palazzo municipale erano presenti anche il sindaco, Luca Menesini, e l’assessore al commercio assieme ai rappresentanti dei centri commerciali naturali e delle associazioni di categoria. Era presente anche la comandante della polizia municipale Debora Arrighi.

“Fa piacere rilevare come la nostra visione sia stata condivisa, segno che a Capannori la comunità è coesa – commenta l’assessora al commercio Serena Frediani -. Siamo particolarmente vicini a tutte le attività del territorio. Ogni giorno che passa ci rendiamo contro dell’impatto che le misure di contenimento del coronavirus, che sono giustamente state adottate dal presidente del consiglio dei ministri, stanno avendo sul tessuto economico, non solo locale ma anche nazionale. Per questo riteniamo fondamentale che, una volta trascorsa questa fase, che auspichiamo sia di durata più breve possibile, il governo prenda delle misure strutturali per risollevare il Paese. Solo con una vigorosa strategia nazionale si potrà dare nuovo slancio al settore del commercio, che nel nostro territorio è costituito prevalentemente da piccole e medie attività. Saremo quindi al loro fianco, facendoci portavoce delle loro richieste e rafforzando le misure nazionali e regionali anche con ulteriori azioni a livello locale”.

“Per prevenire la diffusione del virus è necessaria una responsabilizzazione da parte di tutta la comunità – prosegue l’assessora Frediani -. Ognuno è chiamato a fare la propria parte per tutelare la salute dell’altro. Da parte nostra siamo pronti a rafforzare le aziono di sensibilizzazione e di comunicazione, arrivando capillarmente a ogni attività. Vogliamo che vengano seguite le norme necessarie per ridurre la propagazione del virus, dall’evitare gli assembramenti di persone, al tenere la distanza interpersonale di un metro fra una persona e l’altra, dal lavarsi accuratamente le mani ad avvertire il medico in caso di febbre. Non c’è da scherzare, è in gioco la salute di tutti. Proprio per questo abbiamo concordato sull’importanza che la polizia municipale effettui controlli sul territorio, arrivando anche a chiudere le attività nel caso delle violazioni più gravi”. Il tavolo straordinario del commercio rimarrà attivo anche nelle prossime settimane, continuando a monitorare l’evolversi della situazione e ad ascoltare i bisogni e le necessità del settore.