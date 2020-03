Coronavirus, Villa Reale chiusa le porte

Data l’emergenza Coronavirus e viste le ultime decisioni del Governo, il complesso di Villa Reale rimarrà chiuso da oggi (10 marzo) fino a data da definirsi.

“Nella speranza che la situazione migliori al più presto, provvederemo a comunicare la riapertura non appena sarà possibile sul sito web e i canali social – dice lo staff -. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sugli sviluppi e speriamo di poter riospitare presto i visitatori nell’anno in cui abbiamo ufficialmente aperto le nuove stanze restaurate di Villa Reale. Continueremo a lavorare dietro le quinte per offrire un servizio sempre migliore”.