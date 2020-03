Nuova rotatoria a Porcari, approvato studio di fattibilità da 174mila euro

Una nuova rotatoria potrebbe sorgere nel territorio del comune di Porcari. L’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha infatti approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede la realizzazione di una nuova rotonda tra via Carlotti e via Fossanuova, zona Bonelli. Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale, per migliorare la sicurezza stradale della zona, è stato realizzato dalla DP Ingegneria Srl – Società di ingegneria civile di Lucca e prevede un costo complessivo di quasi 174mila euro.

I tempi per la realizzazione di quest’opera però non si preannunciano brevi: attualmente infatti il progetto non sarà inserito nel piano triennale delle opere pubbliche dell’ente comunale. L’approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica sarà però funzionale al fine di ricercare eventuali finanziamenti o bandi pubblici. Non è escluso, inoltre, che in futuro l’opera possa essere inserita nelle previsioni di bilancio del Comune.

Per altro, prima di poter procedere alla realizzazione dell’opera, sarà comunque necessario procedere ad una variante urbanistica. In questo senso, l’amministrazione comunale ha già dato mandato ai propri uffici di predisporre tutti gli strumenti necessari.