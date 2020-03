Ascit, isole ecologiche chiuse e porta a porta effettuato su più turni

Chiusura delle isole ecologiche sul territorio; garantito il conferimento di carcasse di animale ma solo su appuntamento; Raccolta effettuata durante tutto l’arco della giornata per la riorganizzazione dei turni di lavoro. Sono queste alcune delle ulteriori contromisure che Ascit, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in alcuni comuni della Piana, ha adottato per prevenire la diffusione del Coronavirus.

In ottemperanza ai decreti emanati dal Governo, Ascit informa che da domani (12 marzo) e fino a nuova comunicazione, tutti i centri di raccolta sul territorio gestiti dall’azienda (Lammari, Salanetti 2, Colle di Compito, Coselli e Piegaio) e la piattaforma di Salanetti 1, saranno chiusi al pubblico. Non sarà pertanto possibile effettuare alcun conferimento, a meno che non sussistano casi di effettiva e comprovata emergenza, in nessun modo procrastinabile, valutata unicamente a discrezione dell’azienda. In questo caso, saranno indirizzati a Salanetti 2.

Ascit assicurerà, invece, il servizio di smaltimento di sottoprodotti di origine animale (carcasse di animale) al centro di raccolta di Colle di Compito, esclusivamente previo appuntamento che potrà essere preso telefonicamente contattando il numero verde 800 942951. Il conferimento verrà garantito entro le 24 ore dal momento della chiamata.

In linea con le disposizioni attualmente in vigore, al fine di evitare il sovraffollamento dei locali spogliatoi, il personale operativo Ascit è stato organizzato su più turni lavorativi. Pertanto, la raccolta porta a porta sarà effettuata durante tutto l’arco della giornata.