Asili nido, prorogate al 30 aprile le iscrizioni

Sono prorogate fino al 30 aprile le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali a Capannori per l’anno 2020/2021 per i posti che si rendono vacanti alla fine dell’anno educativo in corso.

I nidi d’infanzia comunali sono Il Grillo Parlante di Capannori e Sebastiano Galli di Toringo.

Queste le strutture nel dettaglio: nido d’infanzia comunale Il Grillo Parlante a Capannori, via Guido Rossa: rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi. Orario: dal lunedì al venerdì 7,30- 17,30 (telefino 0583.936561); nido d’infanzia comunale Sebastiano Galli – Toringo, via di Carraia: rivolto ai bambini dai 16 ai 36 mesi. Orario: dal lunedì al venerdì 7,30-18,30 (telefono 0583.980095).

Le iscrizioni devono essere effettuate online collegandosi al sito internet del Comune (www.comune.capannori.lu.it) cliccando sulla sezione Servizi online – Iscrizione servizi scolastici e seguendo la procedura guidata. E’ possibile avere un supporto telefonico nella compilazione della domanda contattando l’ufficio asilo nido ai numeri 0583.428290/428436/428422 (dal lunedì al venerdì). Per chiedere informazioni è possibile scrivere anche una mail all’indirizzo asilinido@comune.capannori.lu.it

Per effettuare l’iscrizione è necessario essere in possesso dell’Isee in corso di validità, documento indispensabile anche per richiedere eventuali agevolazioni tariffarie. Per ottenere l’Isee è possibile rivolgersi ai patronati o effettuare il calcolo online sul sito internet istituzionale dell’ Inps.