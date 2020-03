Coronavirus, a Montecarlo 10mila euro a sostegno di famiglie e attività

Emergenza coronavirus, anche il comune di Monetcarlo si è prontamente attivato per far fronte e contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19.

“In questa situazione di assoluta emergenza – le parole del sindaco Carrara -, in cui tutti dobbiamo essere uniti per far fronte e contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Comune di Montecarlo si è prontamente attivato, ponendo in atto le misure disposte dai diversi provvedimenti emanati dal governo centrale. Per quanto riguarda gli uffici comunali, con apposite ordinanze sindacali, per tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti, è stato stabilito l’accesso agli stessi uffici solo per appuntamento telefonico o tramite email. Dalla giornata odierna inoltre è stata disposta la limitazione dello svolgimento dell’attività amministrativa solo alle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza ed a quelle indifferibili, per cui solo alcuni uffici comunali sono aperti e con personale ridotto”.

“Le attività commerciali ed i servizi di ristorazione del territorio, in ottemperanza ai Dpcm, sono chiusi, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, la farmacia e la proiezione farmaceutica. Ringraziamo quei ristoratori montecarlesi che, per spirito di responsabilità, avevano già stabilito la chiusura prima che intervenisse l’obbligo di legge”.

“Con riferimento al tessuto produttivo locale -prosegue il primo cittadino -, in considerazione della vocazione prevalentemente turistico ed agricola del territorio, l’amministrazione comunale, consapevole del fatto che l’emergenza attuale comporterà indubbie criticità e ricadute anche sul tessuto sociale in termini di occupazione, ha già previsto nel bilancio 2020 l’istituzione di un apposito capitolo con uno stanziamento iniziale di 10mila euro, come misura a sostegno delle famiglie, delle attività produttive e ricettive, collegate al turismo ed all’ospitalità. Sono allo studio altre misure, riferite ai tributi locali”.

“Siamo in costante contatto con la Misericordia e la Protezione Civile di Montecarlo che con il lavoro di dipendenti e volontari stanno svolgendo un importantissimo lavoro di assistenza e primo soccorso essendo chiamati ad operare in prima linea. Sull’intero territorio comunale continuano i controlli effettuati dal personale della polizia municipale, chiamato a verificare il rispetto dei divieti di spostamento delle persone, salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute”.

“Rinnoviamo l’invito a tutti i cittadini di restare a casa – #iorestoacasa – e di mettere in atto tutte le raccomandazioni che in questi giorni ed in queste ore si susseguono sia in tv che sui social media. Il momento è difficile per tutti – conclude il sindaco –, ma dobbiamo essere positivi e fiduciosi che insieme ce la faremo“.