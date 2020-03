Coronavirus, cambia l’orario di apertura del Comune di Capannori

Cambia l’orario di apertura della sede comunale di Capannori. A partire da domani (14 marzo) sarà dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 17, chiuso il sabato. La decisione è stata presa dopo i recenti decreti del presidente del consiglio per contrastare la diffusione del coronavirus, per i quali gli uffici comunali sono chiusi al pubblico salvo i servizi essenziali e per motivi comprovati e su appuntamento.

Il Centro operativo comunale della Protezione civile, attivo per gestire tutte le richieste dei cittadini riguardanti il Covid-19, è comunque raggiungibile telefonicamente tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 8 alle 20 al numero 0583.428661.