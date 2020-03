Un profilo Skype per le videochiamate degli ospiti della Rsa di Marlia

Familiari e ospiti della residenza sanitaria assistita Don A.Gori più vicini in questi momenti difficili.

Per venire incontro alle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri per contrastare il coronavirus, la struttura per anziani gestita dalla Capannori Servizi ha infatti attivato in via sperimentale un profilo Skype (dongori.repartoa@gmail.com).

Tutti i giorni dalle 15 alle 17 sarà possibile effettuare videochiamate ed entrare così in contatto con i propri cari.