Capannori, la Misericordia attiva una raccolta fondi

La Misericordia di Capannori ed i suoi volontari sono in prima in linea per affrontare l’emergenza Coronavirus. Ed è per questo che è stata attivata una raccolta fondi online (clicca qui).

“Abbiamo bisogno – scrivono i volontari – del sostegno e delle donazioni di tutti per poter gestire al meglio delle nostre possibilità questo difficile momento. Non farci mancare il tuo sostegno, fai una donazione“.