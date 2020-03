Attività all’aperto, Porcari chiude anche la Torretta

Dopo i parchi pubblici il Comune di Porcari chiude anche la Torretta. Da domani mattina (19 marzo) la collina simbolo del paese non sarà accessibile e le strade di accesso saranno sbarrate con i classici nastri bianchi e rossi. Al momento non è stato deciso di emanare un’ordinanza con sanzioni, ma il primo cittadino non lo esclude per il furuto.

La decisione è stata annunciata dal sindaco, Leonardo Fornaciari, nel consueto bilancio giornaliero in cui ha annunciato un nuovo caso di contagio verificato. Il numero complessivo è arrivato a otto.

La foto si riferisce alla manifestazione Porcari Corre