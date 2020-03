“Denunce per chi da Montecarlo e Porcari va alla Pam di Altopascio”: è una fake news

In questi giorni, come se non bastasse l’emergenza sanitaria a creare tensione e preoccupazione, aumenta anche la diffusione di bufale, notizie false, atte solo a generare panico e confusione nella gente.

L’ultima che circola in ordine di tempo, segnalata dall’amministrazione comunale, è che i cittadini di Montecarlo o di Porcari non possono andare a fare la spesa alla Pam di Altopascio perché la polizia municipale farebbe le denunce.

“Questo è falso – dice il Comune – La polizia municipale di Altopascio fa il proprio lavoro: ferma le persone per i controlli e sta sul territorio. Ma se una persona che, per esempio, vive al Turchetto e va a fare la spesa alla Pam di Altopascio non viene denunciata, perché andare a fare la spesa è considerato motivo di necessità. Oltretutto la Pam è un supermercato che serve tre territori, perché è sul confine tra Altopascio, Montecarlo e Porcari: per questo motivo è assurdo pensare che si facciano denunce perché si trova nel territorio di Altopascio”.

“Diverso – chiosa il Comune – è andare a fare la spesa tre volte al giorno come scusa per poter uscire di casa, o andare al supermercato o all’alimentari in 3, 4 e 5 persone. Cosa vietata e pericolosa. Si può uscire per tre motivi: lavoro, salute, necessità non rimandabili. È richiesto di uscire il meno possibile, meglio se una sola volta al giorno e da soli. Rispettare queste regole significa salvare noi stessi, la comunità e l’intero paese”.