Transenne, fettuccia e cartelli nei parchi di Altopascio, comprese le aree gioco, e nella zona degli orti urbani della Paduletta. Già nei giorni scorsi, prima ancora dell’ordinanza del Ministero della salute di ieri sera (20 marzo), l’amministrazione D’Ambrosio, per invitare i cittadini a restare a casa ed evitare di ritrovarsi nei parchi pubblici del territorio, aveva fatto recintare le aree verdi comunali.

Un modo concreto per limitare la diffusione del contagio da Covid-19 e far capire a quante più persone possibili che oggi l’unica cosa da fare è stare a casa e contenere le uscite solo agli spostamenti strettamente necessari, per motivi di lavoro o di salute.

Foto 2 di 2



In base alla nuova ordinanza ministeriale, poi, portare fuori il cane o fare una passeggiata non sono attività vietate, ma vanno svolte esclusivamente nei pressi della propria abitazione.