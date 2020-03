Forza Italia di Capannori piange la scomparsa di Lera

Il movimento politico Forza italia di Lucca e di Capannori si unisce al cordoglio per la morte del dottor Marco Lera, ucciso dal coronavirus.

Anthony Masini (coordinatore comunale di Capannori) lo ricorda come una persona “eccezionale per cui provava una grande ammirazione”, ai tempi in cui presiedeva il coordinamento di Capannori. Matteo Scannerini (capogruppo in consiglio comunale di F.I a Capannori) e Giovanni Ricci (presidente provinciale dei giovani F.I) nonostante non avessero una diretta conoscenza, ci tengono a ringraziare “per il lavoro che ha fatto e a precisare che non sarebbe mai esistita Forza italia a Capannori, se lui e gli altri fondatori non avessero svolto quanto fatto”.