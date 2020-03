Pd Capannori: “Sostegno alle imprese e alle famiglie in difficoltà”

Riunione (a distanza) per il Pd di Capannori per analizzare la situazione di emergenza coronavirus.

“Il Pd – è quanto emerso dalla riunione – valuta molto positivamente l’azione svolta dell’amministrazione comunale, sottolineando in particolare l‘impegno forte e costante del sindaco Luca Menesini e dei suoi assessori“.

Il partito ha anche avanzato delle proposte all’amministrazione: “Oltre all’idea – si legge in una nota dei dem – di mantenere attivo il consiglio comunale ed il lavoro delle commissioni on line, chiede un impegno deciso dell’amministrazione per far rispettare le regole rigide di comunicazione imposte da questa situazione di massima emergenza sanitaria mettendo in campo tutte le iniziative utili a promuovere una capillare comunicazione; entrare in contatto col sistema scolastico e con i genitori per sostenere, sperimentare, valorizzare una nuova didattica online, trasformando questo momento di difficoltà in un momento di opportunità; intensificare gli aiuti e il monitoraggio costante delle famiglie in difficoltà, delle persone con disagio e degli anziani soli”.

“In particolare – dicono ancora dal Pd – già a partire dai prossimi giorni e per le prossime settimane, si dovrà porrà grande attenzione al sopraggiungere delle difficoltà economiche che potranno insorgere, cercando di stipulare accordi con le aziende fornitrici di servizi essenziali come il gas, l’acqua e la luce per prevenire fenomeni di morosità, al fine di garantire l’erogazione di questi servizi a tutti i soggetti in difficoltà più o meno temporanea. A questo riguardo, avvieremo un confronto con l’amministrazione comunale, anche per sollecitare il monitoraggio delle situazioni più fragili oggi esistenti e le nuove che si dovessero presentare”.

Sul tema del sistema sanitario il Pd di Capannori ritiene necessario “riattivare tutti i locali riutilizzabili del Campo di Marte continuando ad aiutare medici, infermieri e volontari in questo difficile momento; sostenere la Regione Toscana in tutte le iniziative utili per gli acquisti diretti sul mercato; rilanciare e sostenere la sottoscrizione promossa dall’amministrazione per reperire risorse da destinare all’acquisto delle attrezzature occorrenti”.

Infine il piano economico. Per il Pd serve “proporre alla Regione una iniziativa forte, con un sostegno finanziario immediato a quelle aziende del settore calzaturiero, tessile, eccetera, disposte a fare una riconversione produttiva volta a produrre sistemi di protezione individuale e materiale sanitario; sostenere tutte le imprese considerate essenziali in questo momento, vigilare sulla sicurezza dei lavoratori. Infine restare particolare attenzione alla filiera alimentare, alle piccole aziende agricole, alle botteghe presenti nei paesi, che effettuano un servizio insostituibile”.