Salumi e focacce gourmet a domicilio, va a ruba il tagliere da asporto della Dogana

Noi per voi. Tu resta a casa, la spesa te la portiamo noi. È questo il nome del servizio di spesa a domicilio attivo nel comune di Altopascio. Un servizio portato avanti dalle attività commerciali del territorio, il tutto per consentire ai cittadini di limitare il più possibile le uscite.

In piena emergenza coronavirus, quindi, anche la cittadina del Tau si è attivata per consegnare la spesa, la cena o i beni di prima necessità direttamente a domicilio. Tra queste realtà c’è anche la Dogana di Fabio e Mirko, con il loro tagliere da asporto. Un modo per continuare a regalare un sorriso in questo momento difficile: il servizio della Dogana permette ai clienti di degustare i taglieri tipici del locale nella propria casa. Salumi, formaggi, focacce gourmet, marmellate e miele, tutti prodotti ‘made in Dogana’. Le prelibatezze vengono consegnate in scatole alimentari, il tutto rispettando le norme di sicurezza.

Il tagliere da asporto sta andando letteralmente a ruba: nei primi cinque giorni di lockdown, la Dogana ha venduto 1500 taglieri con una media di 300 al giorno. Le richieste continuano ad arrivare, con il locale altopascese che ha deciso di ampliare le consegne anche a Porcari, Capannori, Montecatini, Pescia, Fucecchio, Ponte Buggianese, Monsummano e Chiesina Uzzanese.

Il servizio di consegna è gratuito: “Vogliamo ringraziare tutti per l’enorme fiducia – le parole dei proprietari della Dogana, Fabio e Mirko -. Siete veramente in tantissimi a scegliere i nostri taglieri ogni giorno, siamo felici e orgogliosi. Stiamo continuando a fare il nostro lavoro nonostante tante difficoltà, ci piace stare vicino ai nostri clienti in questo brutto periodo. Il servizio a domicilio è gratuito: non ci sembrava corretto far pagare la consegna a persone che sono costrette a restare a casa, tutti hanno bisogno di un momento di gusto e di relax. Vogliamo stare vicino a chi ha bisogno. Grazie ancora di cuore a tutti”.

I taglieri da asporto, oltre ad essere degustati, vengono ricoperti di frasi di speranza e arcobaleni colorati disegnati dai bimbi e dalle loro famiglie. I proprietari della Dogana lanciano un messaggio a tutti i clienti: “Rispettiamo le regole e stiamo a casa. Siamo sicuri che tutto andrà bene e siamo certi che presto torneremo ad abbracciarci”.

Per tutte le informazioni sui servizi offerti dalla Dogana: 329.9578926.