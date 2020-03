Capannori, piatti e bicchieri usa e getta per chi è in quarantena

Le persone che si trovano in quarantena al proprio domicilio potranno ricevere una fornitura gratuita di piatti e bicchieri di carta usa e getta grazie ad un’iniziativa promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con la cartotecnica Bartoli di Carraia.

L’azienda Bartoli ha infatti deciso di donare 100 piatti e 20 bicchieri ad ogni cittadino in quarantena che desideri usufruire di questi materiali utili ad alleggerire alcuni compiti domestici, come il lavaggio delle stoviglie.

Il Centro operativo comunale di protezione civile del Comune contatterà a partire da oggi tutti i possibili interessati a ricevere questo kit di piatti e bicchieri e si occuperà della consegna a domicilio del materiale per coloro che vogliano usufruirne.

“Ringraziamo di cuore l’azienda Bartoli, che ha donato anche mascherine ai volontari della protezione civile e all’ospedale, per questo bel gesto di solidarietà nei confronti della comunità e, in particolare, di coloro, che stanno affrontando il delicato periodo della quarantena – afferma l’assessore alla protezione civile, Davide Del Carlo -. Un gesto che dimostra che in momenti di forte difficoltà come quello che stiamo vivendo, il tessuto produttivo locale è pronto a fare la sua parte e a sostenere la collettività. Altre aziende del territorio hanno fatto donazioni e anche a loro naturalmente va il nostro grazie. Colgo l’occasione per ricordare che il Centro operativo comunale di protezione civile è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 per rispondere alle esigenze dettate dall’emergenza Coronavirus”.

Il numero da chiamare è 0583.428661. Gli anziani, le persone in quarantena, o con gravi patologie, come, ad esempio gli immunodepressi, possono chiedere il servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, il pagamento delle bollette ed altri servizi urgenti. Possono rivolgersi al centro tutti i cittadini che necessitano di informazioni, ad esempio per quanto riguarda le norme sugli spostamenti o relativamente alle attività del territorio che offrono il servizio di spesa a domicilio.