Capannori, la mappa dei contagi: il maggior numero dei casi nella zona nord, la più popolata

Capannori, ecco la mappa dei contagi. A diffonderla è il sindaco, Luca Menesini. Dalla mappa si evidenzia una maggiore incidenza dei malati nella zona nord del Comune, che è anche la più popolosa.

“Siamo a 90 positivi e 3 decessi – spiega il sindaco – Di questi 90 27 sono ricoverati e 63 in quarantena a casa. È abbastanza logico e normale questa mappa: la zona nord è la più popolosa dell’intero territorio, quella con più scambi e più attività. E questo virus è un virus che si trasmette con la socialità. Infatti lo strumento con cui lo stiamo contrastando è l’azzeramento della vita sociale, lo stare a casa e quando si va dove ci sono altre persone si tiene la distanza di sicurezza di un metro e ci si disinfetta le mani all’entrata e all’uscita”.

“Questo però non vuol dire – spiega Menesini – che i paesi centrali o quelli del sud sono immuni: nessuno lo è. Basta allentare un po’ la tensione, e torna a propagarsi con velocità. Quindi dobbiamo stare alle regole tutti, tutti. Senza distinzioni. E senza allarmismi: se seguiamo le regole, a giorni il trend dei contagi dovrebbe segnare un rallentamento”.

“Dopo questo risultato – dice ancora – vedremo quali misure saranno prese, ma una cosa è certa: non si può tornare a normalità subito. Se ci sarà una riduzione dei contagi, piano piano qualcosa sarà riaperto. Ci vuole però responsabilità, perché sennò basta poco e si ripricipita con i numeri e gli ospedali torneranno in affanno. Invece i nostri medici, i nostri infermieri, il nostro personale sanitario deve poter lavorare al sicuro e com ritmi umani. Vi aggiornerò sempre in modo preciso e puntuale però ascoltate tutto quello che dico: se rispettiamo le regole ne usciamo, e ne usciamo anche a breve. Tutti insieme”.