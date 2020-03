Cimitero di Marlia, Lazzareschi: “Si aggrava il degrado”

Incuria al cimitero di Marlia, il consigliere comunale di Capannori Daniele Lazzareschi torna alla carica.

“Rimane sempre il problema della ordinaria manutenzione. Ora il cimitero sembra chiuso, dico sembra perché c’è un nastro da cantiere ma non c’è ordinanza affissa né catene – informa Lazzareschi -. Anche se questo provvedimento non lo tollero, l’affollamento al cimitero forse c’è a novembre per i santi. Chiedo pubblicamente di rivedere la concessione data e retribuita per un servizio di manutenzione che non vedo, numerose le polemiche, forse è il caso di vedere un altra associazione paesana, magari più numerosa da fare 2 interventi annui con più persone a marzo e ottobre quantomeno per renderlo più decoroso, la mancanza del comune della ghiaia, e altre cose da renderlo migliore come telecamera e chiusura serale. Per non parlare del nuovo cimitero di Marlia: anche lì da anni ci sono problematiche risolte in parte”.