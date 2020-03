Menesini: “Sia data la possibilità di acquistare materiale per gli studenti”

“Coronavirus: chiederò formalmente che sia consentita la vendita di penne, quaderni, pennarelli che servono ai nostri ragazzi”. Lo scrive il sindaco di Capannori, Luca Menesini, che annuncia di volersi rivolgere, in questo senso al prefetto. Visto che ormai appare scontato che le misure contro il contagio saranno ulteriormente prorogate.

“Sta circolando la notizia che trovo fondata – scrive Menesini – che le restrizioni che stiamo vivendo saranno prorogati fino al 18 aprile prossimo. Una scelta che trovo necessaria, perché è troppo presto per abbassare la guardia. Dopo il 18 un po’ di attività potrebbero riaprire, ma fino a quella data sembra che il profilo da tenere sia quello di questi giorni: stiamo a casa. Anche i nostri figli sono a casa, e probabilmente ci staranno più di noi: sappiamo che c’è la possibilità che sui banchi di scuola non ci tornino proprio per quest’anno. C’è quindi bisogno di poter comprare loro quaderni, matite, pennarelli. Il cosiddetto materiale di cancelleria”.

“Anche se stanno a casa devono studiare ed esercitarsi, anche fuori dall’orario della didattica a distanza – va avanti Menesini -. È importante che l’anno in corso non sia un anno perso, ma che possano continuare a studiare. In nuove forme, certo, ma devono poter studiare e fare gli esercizi. Pertanto farò presente questa necessità al Governo, tramite anche il Prefetto di Lucca, in modo che con il nuovo decreto (in arrivo entro il 3 aprile) ci sia la possibilità di acquistare il materiale (quaderni ecc) utile per i nostri figli”.