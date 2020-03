Pd Capannori: “Massima attenzione alle famiglie in difficoltà economica e sociale”

Segreteria e gruppo consiliare del Pd a Capannori sono sulla stessa linea: massimo sostegno alle famiglie e alle imprese durante l’emergenza coronavirus.

È questa la posizione dopo l’annuncio degli stanziamenti da parte del governo ai Comuni: “Siamo convinti – dicono dal Pd di Capannori. che a livello territoriale, ci siano le conoscenze, le competenze e le necessarie oggettività, affinché questi siano giustamente indirizzati verso nuclei e persone veramente in difficoltà. È uno strumento importante che almeno sul nostro territorio, si aggiunge ai tanti già in essere e che ci permetterà di accompagnare i nostri cittadini verso l’uscita dall’emergenza con il minore impatto possibile sulle vite di tutti noi”.

”Accanto a questa emergenza sanitaria – prosegue la nota – si inseriscono altre problematiche che se non correttamente monitorate, potrebbero rischiare di esplodere in tempi molto brevi. Ci riferiamo a tutti i nuclei che presentano situazioni di difficoltà non solo economica, ma anche strettamente sociale. In una situazione nella quale le persone sono costrette a rimanere dentro le mura domestiche, queste situazioni rischiano di aggravarsi ulteriormente. Pensiamo alle famiglie dove esistono situazioni di conflittualità, o problemi di dipendenza, disabilità o altro”.

”Per questo invitiamo l’amministrazione che tanto sta già facendo nella sua ordinarietà, in questo periodo a rafforzare ed estendere tutte le attività di monitoraggio già presenti, ad adottare tutte le possibili forme di supporto a distanza, efficaci e sostanziali – dice il Pd – Tutte le persone devono sapere che l’amministrazione è presente e che è a loro disposizione per aiutarli e supportarli. Riteniamo inoltre necessario che in questo periodo, si concretizzi ancor più una stretta collaborazione con l’Asl per prevedere interventi ad hoc in base ai bisogni delle famiglie; che Asl e amministrazione comunale si coordinino in modo continuativo per garantire i presidi sanitari basilari per la cura di persone affette da malattie e bloccate a casa per l’emergenza Covid19; che tutti i soggetti istituzionali interessati attuino uno sforzo ulteriore per la programmazione di attività e interventi in grado di ridurre le potenzialità di un rischio sociale“.

“A tal fine il Partito Democratico di Capannori – conclude la nota – propone di creare due nuclei di supporto: uno prettamente sociale, ed uno per problematiche socio-sanitarie che siano di riferimento per le famiglie e che semplifichino al massimo gli iter burocratici per facilitare l’accesso delle stesse ai servizi erogati, istituendo appositi numeri telefonici dedicati. È necessario farlo da subito per essere vicini il più possibile ai nostri cittadini evitare in questo periodo irto di difficoltà per tutti noi”.