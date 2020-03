Lunata, residenti organizzano cesta alimentare per i bisognosi

“Chi può lasci ma chi ha fame prenda”. Recita così un cartello che da qualche giorno è stato appeso al cancello d’ingresso del residence Il Pozzo a Lunata. Gli inquilini del palazzo di via dei Giomi 45 hanno infatti deciso di fare la loro parte, in questo momento di grande difficoltà per tutto il Paese, lasciando una cesta piena di generi alimentari all’ingresso delle proprie abitazioni. Un modo per essere vicini a chi in questo momento è più in difficoltà.

Chiunque può partecipare a questa lodevole iniziativa: chi vuole contribuire, può semplicemente lasciare dei generi di prima necessità all’interno dell’apposita cesta, in modo che chi ne ha bisogno ne possa beneficiare.

“Abbiamo pensato di appendere fuori una cesta con dei generi alimentari così che, chi ne avesse bisogno, puó prendere ciò che vuole – spiega Debora Tommasi, una dei residenti -. Le persone potranno trovare un po’ di tutto. In questo momento di crisi, dove tante aziende sono chiuse, magari ci sono persone ha hanno bisogno ma hanno ‘vergogna’ di chiedere aiuto. Ecco noi abbiamo messo a disposizione un aiuto senza secondi fini”.