Petrini (FdI): “Sponsor privati per l’acquisto di mascherine per tutti”

“Il nostro unico interesse è quello pubblico, desideriamo che i nostri concittadini siano garantiti e difesi e lei può farlo, non li deluda”. Così Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Capannori, rivolgendosi al sindaco Luca Menesini a proposito della possibilità di fornire a tutta la popolazione un kit per la protezione individuale.

“I capannoresi hanno ben compreso come difendersi e difendere gli altri dal coronavirus ma dopo la sua prolusione circa l’utilizzo delle mascherine da parte della popolazione e dopo che Fratelli d’Italia Capannori ha formalmente richiesto la consegna a tutti i cittadini di tale dispositivo, ci corre l’obbligo di chiarire il perché della nostra pressante richiesta – si legge in una nota di Fratelli d’Italia -. La società scientifica, in questi ultimi tempi, ha evidenziato come esistano persone asintomatiche, forse la gran maggioranza, che hanno il virus, ma non sanno di averlo, per cui sono ignari portatori e trasmettitori del cov19. Statisticamente, inoltre, si ritiene che una persona contagiata ne possa a sua volta contagiare altre 18, anche se questo dato pare, fortunatamente, in netto calo”.

“Questo è il valido motivo che ci ha portato a richiedere la consegna delle mascherine – prosegue la nota di Fdi -. Oltre questa semplice ma determinante considerazione, non da esperti virologi, ci chiediamo per quale motivo gli esercenti delle attività commerciali, in banca, alla posta e forse anche in Comune di Capannori, gli operatori utilizzano le mascherine? Come mai molti comuni, con più o meno popolazione, anche vicini al nostro, hanno deciso la consegna gratuita? Come mai il professor Burioni e altri scienziati hanno evidenziato la necessità di utilizzo da parte della popolazione delle mascherine? Le cose, a noi, piace raccontarle per quello che sono. L’Oms non ha mai criticato l’utilizzo delle mascherine, ha semmai specificato che non vi sono evidenze certe circa il loro utilizzo, sottolineando che la perplessità deriva soprattutto dalla possibilità che queste non vengano utilizzate correttamente”.

“Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore della sanità, solo pochi giorni fa affermava che ‘se uno vuole proteggersi perché durante il percorso non riesce a mantenere sempre la distanza, la mascherina è la soluzione, ma in carenza di mascherine si possono usare anche altri sistemi come sciarpe o foulard’. In questa situazione – prosegue ancora FdI – esiste anche un livello psicologico: non crede che utilizzare una mascherina, serva, comunque, a sentirsi più sicuri e tutelati? Non ci racconti che i nostri concittadini potrebbero abusare di tale sicurezza, sarebbe offensivo. Non accettiamo nemmeno la scusa del ‘non servono perché sono usate male'”.

“Molte persone si lavano male le mani ma in quel caso non diciamo loro di lasciare perdere e di non lavarsele del tutto. Cerchiamo piuttosto di insegnare loro come lavarsele. Non dobbiamo quindi dire ‘le usate male, sono inutili’ ma piuttosto dare istruzioni su come usarle. Anche in questa circostanza evidenziamo senza ombra di dubbio, la sua autorità nel non ascoltare gli altri, non solo noi di Fratelli D’Italia – conclude Petrini -. Sponsorizzare da parte di privati l’acquisto delle mascherine e non gravare sul bilancio comunale sarebbe una buona soluzione. Ci auguriamo che possa ripensare al suo diniego e procedere per quanto noi abbiamo proposto”.