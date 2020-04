Niente Giugno Porcarese, i soldi andranno a favore di famiglie e imprese

Stop al Giugno Porcarese. Salta un’altra manifestazione estiva per l’emergenza coronavirus e le sue conseguenze economiche.

Lo annuncia il sindaco Leonardo Fornaciari: “A Porcari, dal 2013, anno del centenario del nostro Comune – dice – viviamo un mese intero di eventi con il Giugno Porcarese. Il 2020 sarà l’anno in cui il Giugno Porcarese non ci sarà. Le risorse della manifestazione sono state messe a disposizione a favore di famiglie e imprese. In questo fondo sono confluite anche altre voci di bilancio di cose che non faremo per aiutare chi è in difficoltà“.

“Sul tema delle risorse – prosegue la nota – è attivo e operativo un tavolo che coinvolge tutto il consiglio comunale attraverso i capigruppo consiliari. Non sarà semplice ma nessuno deve rimanere indietro“.