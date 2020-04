Spesa sospesa, al via a Capannori la raccolta di beni alimentari fuori dalle attività

Spesa sospesa. Così si chiama l’iniziativa di solidarietà allestita dal Comune di Capannori e dalla Protezione civile con l’aiuto della Caritas per coordinare le donazioni dei cittadini nei confronti delle persone che hanno bisogno. Una cesta da riempire con beni alimentari posta fuori ad alcune attività commerciali del territorio.

“Chi vuole donare cibo per le persone che hanno bisogno può farlo portando in prodotti ai punti vendita che vi indichiamo – spiega il sindaco Luca Menesini – Saranno poi Comune e Protezione civile, con l’aiuto di Caritas, a darli alle persone in necessità. In tantissimi mi avete scritto perché volete fare un gesto di solidarietà verso chi sta pagando duramente, in termini economici, questa emergenza sanitaria. Come sempre, dimostriamo di essere una comunità solidale, che non vuole lasciare solo nessuno. E vi ringrazio di cuore, perché così ne usciremo e ne usciremo tutti insieme”.

Le prime attività che hanno aderito sono: Masini centro commerciale, Enofood Il Davo, minimarket Sigma, cooperativa agricola e di consumo. In questi punti vendita sarà collocata una cesta con l’apposito cartello che, una volta riempita, sarà smistata a chi ha bisogno dalla rete del Comune, di Protezione civile e di Caritas. I negozi che vogliono aderire per accogliere la Spesa sospesa e ancora non lo hanno fatto, possono farlo mandando una mail a protezione.civile@comune.capannori.lu.it.