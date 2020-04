50&Più Università attiva la didattica online

In questo periodo di sospensione delle lezioni in aula a causa dell’emergenza sanitaria 50&Piu’ Università di Lucca, con la quale il Comune di Capannori da tre anni collabora proficuamente per la realizzazione di corsi sul proprio territorio dedicati ai meno giovani, ha attivato l’attività didattica a distanza. Attività rivolta non solo ai propri iscritti, ma aperta anche a tutti coloro che sono interessati.

“L’università 50&Più svolge un’ importante attività culturale sul nostro territorio con la realizzazione di vari corsi rivolti ai cittadini meno giovani – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Dare la possibilità ai propri iscritti di continuare a seguire le lezioni a distanza e consentire a tutti di accedere ai materiali didattici è una bella iniziativa, non solo perché consente di non interrompere l’attività didattica, ma anche perchè va a favore di tutta la comunità”.

“Abbiamo deciso di avviare la didattica a distanza per consentire ai nostri iscritti di continuare a seguire le lezioni – spiega Rosa Conte, coordinatrice di 50&Piu’ Università di Lucca-. In un un momento in cui tutti dobbiamo restare restare a casa la cultura può essere davvero una buona compagnia. Per questo abbiamo dato la possibilità di accedere ai nostri materiali didattici anche ai non iscritti sia attraverso il nostro sito internet che il canale You Tube. Ringrazio i docenti per l’impegno con cui stanno portando avanti questa nuova modalità di insegnamento che sta trovando apprezzamento da parte di coloro che ne usufruiscono”.

Le insegnanti di lingua straniera stanno inviando materiale audio e di lettura utilizzando Whatsapp, il programma Zoom e Skype a piccoli gruppi e canali You Tube ed utilizzano anche le proprie caselle di posta per dialogare in lingua, anche giornalmente, con gli allievi. Per quanto riguarda il corso Balli di Gruppo la docente invia periodicamente attraverso whatsapp video con i passi dei balli studiati ed un video è disponibile anche su You Tube. Inoltre il docente di letteratura due volte a settimana (martedì e venerdì) alle 15.30 utilizza il canale di Radio 2000 per proporre letture tratte da libri di scrittori lucchesi. La trasmissione si chiama L’Anfiteatro dei libri:Letture ai tempi del corinavirus.

Prosegue a distanza anche il corso informatica e nuove tecnologie con l’invio da parte della docente di video di approfondimento dei contenuti spiegati in aula. Anche questo è disponibile online per tutti. Infine il docente di storia dell’arte ha prodotto un video girato nel centro della città di Lucca, mentre la docente di Bioginnastica invia agli scritti alcune schede con le istruzioni scritte. Chi è interessato a visionare materiali può visitare la sezione documenti del sito www.50epiu-unilucca.it. o andare su You Tube (clicca qui).