Didattica a distanza, donati oltre 30 computer a studenti

Sta riscuotendo successo l’iniziativa Dona un computer agli studenti promossa dall’amministrazione Menesini per dare a tutti coloro che studiano la possibilità di accedere alla didattica a distanza in questo periodo di emergenza nazionale legato al Coronavirus. In poco più di una settimana il centro comunale di protezione civile ha consegnato alle famiglie con studenti del territorio sprovviste di adeguati strumenti informatici e impossibilitate a dotarsene per motivi economici oltre 30 tra computer portatili e tablet.

Gli strumenti informatici sono stati donati o prestati da aziende, attività e singoli cittadini del territorio e sono stati poi distribuiti alle famiglie seguendo le indicazioni fornite dalle scuole. Tutti gli strumenti prima di essere consegnati vengono visionati e configurati dai volontari dell’associazione Hacking Labs.

“Sono molto soddisfatto della risposta di aziende, attività e singoli cittadini del territorio a questa nostra iniziativa e li ringrazio per la generosità e il senso di responsabilità che stanno dimostrando nei confronti della comunità, così come ringrazio i volontari di Hacking Labs – afferma l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. Questa iniziativa è per noi particolarmente importante, perché è finalizzata a fare in modo che tutti gli studenti abbiano le stesse possibilità e possano quindi tranquillamente seguire le lezioni da casa. Per questo rinnovo l’invito alle aziende, ma anche ai singoli cittadini a donare o a dare in comodato d’uso computer e tablet agli studenti che ne hanno necessità per accedere alla didattica a distanza”.

Le imprese, le attività e i cittadini che volessero donare o dare in comodato d’uso alle famiglie i loro computer o tablet, devono scrivere a scuola@comune.capannori.lu.it indicando i dati e un recapito telefonico. Saranno poi ricontattati. Il Centro operativo comunale di protezione civile effettuerà poi la raccolta e la distribuzione agli studenti che ne hanno bisogno.