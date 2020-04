Porcari, per la Domenica delle Palme benedizione itinerante con Don Americo

Benedizione itinerante nel giorno della Domenica delle Palme per don Americo, parroco di Porcari.

Dalle 15 di oggi pomeriggio il prete porcarese ha iniziato dalla Ruga il percorso che ha portato il conforto della fede a molte famiglie, che hanno potuto assistere dall’uscio di casa o dalle finestre.

“Ringrazio Don Americo – ha detto il sindaco, Leonardo Fornaciari, presente alla partenza del particolare tour – per aver portato nella nostra comunità, tramite il suo passaggio, quei momenti spirituali e quei gesti che tanto mancano in questo periodo straordinario ma che appartengono in un modo o nell’altro ad ognuno di noi”.