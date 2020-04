Capannori, al via la distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione

Sul territorio capannorese l’obbligo di indossare le mascherine entrerà in vigore dopo Pasqua, quando a tutti i cittadini saranno consegnati i dispositivi di sicurezza. In seguito alla consegna da parte della Regione Toscana a partire da domani (7 marzo) il Comune di Capannori distribuirà gratuitamente le mascherine a tutte le famiglie del territorio. La protezione civile ne consegnerà due, contenute in un’apposita busta, a ciascun cittadino. I volontari spiegheranno anche il corretto utilizzo del dispositivo, ovvero come si deve indossare e come si deve togliere una volta usato. La consegna delle mascherine si concluderà entro Pasqua e quindi l’annunciata ordinanza della Regione Toscana che prevede l’obbligo di usare le mascherine all’esterno delle abitazioni sul territorio comunale entrerà in vigore dopo questa festività. In totale sul territorio comunale saranno distribuite oltre 90 mila mascherine.

“Regalare due mascherine a cittadino è un bel gesto da parte della Regione – dice l’assessore alla protezione civile Davide Del Carlo -. Chiediamo, però, un intervento anche sui prezzi delle mascherine, che siano riportati alle cifre pre-covid19, e soprattutto che la Regione, visto che le rende obbligatorie, le renda gratuite per le fasce di popolazione che sono in difficoltà economica. Sappiamo che stiamo andando verso la fase della riapertura di alcune attività, anche se si realizzerà lentamente. Questo provocherà un aumento di persone in giro e quindi renderà importante l’uso della mascherina, visto che il distanziamento sociale sarà più complicato e in alcuni contesti forse proprio non possibile. Serve da subito un intervento serio in questa direzione, perché il bisogno di mascherine aumenterà e usare più volte una mascherina monouso è sconsigliato. Le persone vanno messe nella condizione di essere in sicurezza: per questo i nostri volontari spiegheranno alle persone come si indossano. Sui temi di salute pubblica è bene essere molto puntuali e precisi sulle informazioni”.