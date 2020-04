‘Corri con Paolo’, lo stop alla manifestazione non ferma la raccolta fondi

L’ormai tradizionale corsa podistica non competitiva Corri con Paolo è stata rimandata a data da destinarsi. A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, sono state annullate le manifestazioni locali che ogni anno, in questi mesi, raccolgono centinaia di persone. Questo non ha però fermato gli organizzatori montecarlesi che hanno comunque deciso attivare una raccolta fondi per sostenere l’Agbalt, l’associazione genitori bambini affetti da leucemia o tumore a cui ogni anno vengono destinati i soldi della corsa.

“Lo scorso sabato (4 Aprile), grazie alle splendide condizioni meteo, tutta la comunità si sarebbe radunata nel centro storico di Montecarlo vestito a festa per l’occasione, confermando il successo di partecipazione come accade di anno in anno – raccontano gli organizzatori -. Purtroppo, a causa dell’attuale emergenza sanitaria per covid-19, la manifestazione è tutt’ora rimandata e non è possibile sapere quando sarà possibile effettuarla”.

Il Gruppo donatori fratres di Montecarlo ha inoltr scelto di sostenere la raccolta offrendosi di raddoppiare l’importo che sarà raggiunto alla chiusura delle donazioni. Alle 11 di questa mattina (6 aprile) dopo circa un giorno dall’apertura, la raccolta online ha superato i 1200 euro, e ancora non sono disponibili i dati di eventuali bonifici offline. L’obiettivo di 3000 mila euro sembra quindi raggiungibile per gli organizzatori. E’ possibile donare attraverso la piattaforma gofundme all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/corri-con-paolo-x-per-agbalt. Per donare tramite bonifico bancario, è possibile utilizzare i dati pubblicati sul sito del gruppo donatori fratresmontecarlo.org.