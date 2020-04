Marlia piange Arturo Massei, l’angelo degli anziani

La Filarmonica Catalani e il paese di Marlia sono in lutto per la perdita di Arturo Massei, scomparso nella giornata di eri (5 aprile) ad appena 60 anni, per una malattia cronica che da più di un mese lo aveva costretto in un letto d’ospedale. Prima operaio in Cartiera lucchese poi appassionato assistente di anziani, padre di due figlie, sempre molto educato e con la battuta pronta e molto attaccato alle tradizioni del paese, tanto da ricordare spesso sui gruppi social momenti di storia della comunità in cui con orgoglio era cresciuto.

A ricordarlo gli amici della banda paesana con cui Arturo suonava sin da bambino. “Siamo addolorati dalla prematura scomparsa dell’amico Arturo -raccontano -. Ci mancheranno la sua energia, il suono del suo tamburo, ma soprattutto il suo attaccamento alla banda, a cui apparteneva da oltre cinquant’anni e la voglia di raccontare il Paese che tanto amava. Le nostre sincere condoglianze vanno alle figlie e alla famiglia”.