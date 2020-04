Mascherine, Bartolomei attacca: “In ritardo a Capannori perché le aveva chieste l’opposizione”

Continua la polemica sulla questione delle mascherine nel comune di Capannori. Ad accusare l’amministrazione è il capogruppo della Lega Salvadore Bartolomei, secondo il quale il sindaco avrebbe dovuto seguire gli esempi dei territori limitrofi e distribuire i dispositivi di protezione individuali.

“Premetto che non è assolutamente mia intenzione scendere in polemica con un sindaco, con il quale condivido poco dal punto di vista politico , ma verso cui nutro profondo rispetto istituzionale e per il ruolo che rappresenta in questo drammatico momento – afferma Bartolomei -. So che questa è una guerra e so che durante la guerra, la politica non si divide, si stringe alla sua gente e con lei e per lei, gestisce l ‘emergenza. A costo a volte, di mordersi la lingua. Per questo in questi giorni siamo stati ben attenti a non alimentare polemiche gratuite a livello locale anzi, fin da subito abbiamo la nostra disponibilità a collaborare e avanzato diverse proposte. Tra le quali quella di dotare tutti i cittadini capannoresi di mascherine idonee”.

“Ma mentre negli altri comuni ( tra l’ altro molto meno colpiti del nostro) le mascherine si distribuivano, a noi veniva risposto che non serviva – prosegue il capogruppo della Lega -. Fino a ieri. Perché proprio ieri, il governatore della Toscana Rossi, sveglia tutti e con un’ordinanza regionale ne impone l’obbligo di utilizzo. E allora, contrordine. Le mascherine servono. ‘Distribuiremo subito quelle che ha donato la regione e non solo, chiederemo che in commercio si trovino a prezzi accessibili’ ma fino ad adesso zero tagliato. Ad Altopascio, Porcari e Montecarlo le mascherine sono state acquistate prima dal comune, a Capannori i cittadini le riceveranno solo a partire da domani e solo grazie alla Regione. Ma per settimane hanno dovuto arrangiarsi da soli, acquistandole a prezzi per niente politici”.

“E tutto perché abbiamo perso giorni e giorni in discussioni senza senso, per poi dover dare giustificazioni ancora più insensate – va avanti Bartolomei -. Ecco, quando parliamo di dialogo e collaborazione, di necessità di confrontarsi nell’ interesse dei cittadini, noi intendiamo un’altra cosa. Perché ho l’impressione che l’unico motivo per cui sulle mascherine si è rimasti indietro, sia unicamente perché la richiesta è arrivata dall’ opposizione. Spero di sbagliare o quantomeno che questa piccola lezione sia servita. Lo spero per i nostri concittadini a cui in questa fase ne sono certo, interessa principalmente che le cose giuste siano fatte a prescindere da chi le propone. Noi continueremo a lavorare per loro e per questo rinnoviamo al sindaco e alla sua maggioranza, la richiesta di una reale collaborazione”.