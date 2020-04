‘Pasqua a casa tua’, già 27 le attività che aderiscono all’iniziativa

Moltissimi i consensi per l’iniziativa Pasqua a casa tua lanciata dal Comune di Capannori in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali. Sono già 27 le attività del territorio tra ristoranti, pasticcerie e aziende agricole, che hanno comunicato che a Pasqua, Pasquetta o a cavallo di questa festività consegneranno a domicilio menù speciali e altri prodotti, come uova e colombe artigianali, ma anche olio, vino, gelati, fiori e altre tipicità.

“Siamo soddisfatti del buon numero di adesioni che, in pochi giorni dal lancio del progetto, abbiamo raccolto – commentano gli assessori al commercio, Serena Frediani, e al distretto dell’economia civile, Francesco Cecchetti -. È la dimostrazione che nel nostro territorio è viva la voglia, da parte delle attività, di resistere a questa crisi che interessa l’economia italiana e non solo. Pasqua è una festività particolarmente sentita nel nostro Paese; con questa iniziativa vogliamo contribuire a renderla più serena alle famiglie e a dare visibilità a chi si impegna ad offrire questo servizio sul territorio. Rinnoviamo inoltre il nostro invito a tutti quanti a rimanere a casa, perché solo con un comportamento responsabile di tutti riusciremo a contrastare efficacemente il coronavirus”.

Queste sono le attività che aderiscono a Pasqua a casa tua. Tra i ristoranti ci sono l’osteria da mi pà di Gragnano (349 2118273, 328 5925357), Osteria Canapino di San Colombano (0583 306307, 347 9966999), Il Ristoro della Fattoria di Petrognano (338 1255359), Rosticceria Marfisa di Capannori (0583 936286), Ristorante pizzeria La Fraga a Marlia (0583 407572, 348 1485977, 348 7662629), Ristorante Antica Cantina Da Tori a Gragnano (0583 975711), Il Boccale a Lunata (0583 935279), Lo Stuzzichino a Guamo (0583 94115, 329 6044476).

Per alimentari, regali e altri prodotti hanno aderito Ingro Ca.Ri.Co srl, Marlia (0583 308031, 347 2647733), Pasticceria Il Girasole a Segromigno in Monte (0583 927894, 333 1259277 Whatsapp), Gelateria Eva a Capannori (333 6996056, 340 1349647), Fiori e piante Franchini Antonella a Marlia (0583 30062), Anffas Onlus di Capannori (345 8931776), Bar Cin Cin a Lammari (0583 962071, 335 5391974, 348 7296013), Dolcidea a Segromigno in Piano (347 1753645, 348 776268, 0583 927339), Bar pasticceria Del Cima Luca & C. snc a Marlia (0583 407918, 340 3491328), Pasticceria Fabirica a San Leonardo in Treponzio (0583 90299, 333 4216479), Frantoio di Matraia a Marlia (0583 30060 333 1311286), Le torte di Vale a Marlia (347 4910949), Olio Colle a Colle di Compito (0583 979256, 339 4683720), Enofood Il Davo a Marlia (0583 308364, 349 5001390), Azienda agricola Stefano Baisi a Lammari, (366 8098510), Azienda agricola Giorgi Marco a Castelvecchio di Compito (335 8240770, 333 5245839), Il Pastificio toscano a Santa Margherita (0583 980499), Pasticceria Pinelli a Lunata (0583 391466, 0583 496119), Bar enoteca Osteria di Lammari (329 5946103), Da Enea a Lammari (370 3785620, 349 3288096).

L’elenco delle attività aderenti a Pasqua a casa tua è anche pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.capannori.lu.it. Per aderire inviare un’email a pasqua2020@comune.capannori.lu.it.