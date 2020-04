Silvano Carroli, in lutto la parrocchia di Toringo: “Una grave perdita”

La Parrocchia di Toringo si unisce alla famiglia nel dolore per la perdita di Silvano Carroli. “Un grande parrocchiano – affermono don Polycarpo e il consiglio parrocchiale -, che ha messo a disposizione le sue grandi doti e competenze nell’organizzazione di alcuni eventi nella Chiesa di Toringo con la partecipazione di cantanti lirici di fama e giovani promesse, per aiutare la parrocchia a raccogliere offerte per il restauro della Chiesa. Grazie maestro, che il Signore ti accolga nella comunione dei Santi”.