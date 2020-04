Pd Capannori: “Opposizione eviti di fare proposte volte solo ad avere visibilità”

“Condividiamo il buon lavoro fatto e sosteniamo con un impegno diretto quello che sta facendo l’amministrazione comunale. Invitiamo i componenti dell’opposizione ad essere più collaborativi sostenendo il lavoro del sindaco Menesini, rifuggendo dalle quotidiane proposte improvvisate, volte solo ad avere un pò di visibilità”. Inizia così una nota del gruppo consiliare di Capannori del Partito Democratico.

“Stamani è partita sul territorio comunale di Capannori la distribuzione gratuita delle 10mila mascherine inviate dalla Regione Toscana – si legge nella nota -. In questa prima fase, la macchina messa in piedi dall’amministrazione comunale si sta dimostrando rapida ed efficiente. Con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile e delle associazioni che ne fanno parte nei prossimi giorni tutte le 17mila famiglie del Comune riceveranno a casa i dispositivi di protezione individuale da utilizzare per le attività esterne consentite. Ogni nucleo familiare riceverà una busta con due mascherine di tipo chirurgico per ogni persona, accompagnate da una comunicazione con le indicazioni sulle corrette modalità d’uso e sui tempi di utilizzo”.

“In una Seconda fase è abbastanza logico che le mascherine, pur rimanendo gratuite, almeno nella fase dell’emergenza sanitaria vengano distribuite tramite i normali canali commerciali – proseguo i consiglieri Dem -. Gia oggi registriamo con piacere una grande collaborazione degli esercizi commerciali nella distribuzione dei generi alimentari alle famiglie bisognose e tanti negozi hanno dato la disponibilità per la gestione dei bonus spesa”.

“Questa rete e questo sistema di collaborazione – conclude la nota – ci consentirà di dare una risposta efficiente e continuativa ai cittadini e molto utile alle tante attività commerciali, artigianali e di servizio presenti sul territorio. A tale riguardo inviamo un sentito ringraziamento ai tanti volontari che si stanno prodigando per le tante iniziative messe in campo dal Comune di Capannori per contrastare l’emergenza sanitaria imposta dal coronavirus”.