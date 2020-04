‘Pasqua a domicilio’, ad Altopascio cibo e regali a casa grazie ai negozi

Pasqua a domicilio, ovvero come avere pranzo o cena, merenda, prodotti speciali, uova di cioccolato, colombe e gelato direttamente a casa per Pasqua e Pasquetta.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Altopascio in collaborazione con il Centro commerciale naturale della cittadina del Tau e con le attività commerciali delle frazioni, ha riscosso un notevole successo. Obiettivo dichiarato: portare un po’ di allegria nelle famiglie, che dovranno necessariamente trascorrere i due giorni di festa a casa, con piatti o dolci speciali. Inoltre, per chi volesse far trovare ai propri parenti un pensiero pasquale, sia esso un vestito o un libro, un profumo o una pianta, è possibile contattare anche uno dei tanti negozi non alimentari che porteranno il pacchetto a casa dei cittadini che ne facciano richiesta prima di domenica.

Questo l’elenco delle attività che consegnano pranzi, cene, colombe pasquali, uova di cioccolato, dolci, gelati e prodotti speciali per Pasqua: Agriturismo L’Apiscampo (391.7046350), Agriturismo Antico Casale Toscano La Piaggia (340.3600646), Pasticceria Montanelli (335.7377370), Pasticceria La Loggia (328.4888780), La Dogana (329.9578926), La Loggia Bar Spaghetteria (338.4097348), L’Angolo del Gusto – Friggitoria (0583.240463), Pizzeria La Cicala (0583.25984), Pizzeria La Cicala 2 (0583.20884), Gelateria Franca (338.8705704), Gelateria Cuore di Panna (348.0328651 – 348.1472664), Sammontana (0583.286019), Al Porticciolo-Mobilpesca (345.0279501).

Questi, invece, i negozi a cui rivolgersi per acquistare un regalino di Pasqua, da farsi consegnare prima di domenica: Libreria Mondadori (348.3175526), Crazy sport (345.1042377), Mimì & Cocó (338.2033722), Fashion abbigliamento (393.5863394), Ki come te (338.3950487) Under color of Benetton (0583.25433), Torello abbigliamento (340.4534036), Casa della lana (348.7110830), Calzature Nincheri (333.4144034), Profumeria la Fenice (349.0914526), Parrucchiere Franchi (0583.216284), Erboristeria del benessere (347.6002054), Gioielleria Del Sarto (335.1761621), Gioielleria Reggiani 348.7667391, Carta e penna (333.6780731), Idee Fiorite (347.4367696), A. Tea Fiori e Piante (338.3507716), Bachini Bikes (347.6684659), Top Tuning (333.3481806).