Virus, Altopascio plaude alla riapertura alla vendita di materiale scolastico

Battaglia del ‘pennarello’: vinta. Da oggi ad Altopascio, come nel resto della Toscana si può tornare ad acquistare articoli di cartoleria, giochi e giocattoli, piante e semi anche nei supermercati e all’interno delle altre attività commerciali di vendita di generi alimentari non soggette a chiusura.

Chi invece rientra nelle categorie soggette a chiusura può vendere gli stessi prodotti online o attraverso consegne a domicilio.

Ad annunciarlo sui social il sindaco Sara D’Ambrosio: “Avevo notato la fettuccia bianca e rossa in alcuni reparti dei supermercati, avevo ricevuto segnalazioni di genitori in difficoltà a reperire materiale scolastico, per la creatività dei bimbi o anche solo giocattoli. Mi sono mossa con la Regione Toscana affinché seguisse le orme della Regione Piemonte e garantisse la vendita di questi prodotti, che in questa quarantena possono essere di aiuto, soprattutto per i più piccoli. Ecco qui il risultato: la Regione ha firmato l’ordinanza. Una piccola cosa, significativa per molti. Ci tengo a essere un sindaco vicino al territorio e ai miei cittadini – conclude – piccoli o grandi che siano. Uniti ce la facciamo e nessuno resta indietro”.