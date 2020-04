Commercio online e consegne, a Capannori consulenza alle imprese

Sono tante le attività del territorio di Capannori che, in seguito all’emergenza sanitaria nazionale, hanno deciso di attivarsi per le consegne a domicilio. Se prima ristoranti, negozi e aziende agricole effettuavano quasi esclusivamente somministrazione al tavolo e vendita al banco, le modalità di commercio hanno visto un deciso cambiamento.

È quanto hanno riscontrato anche gli specifici uffici comunali. Lo sportello unico per le attività produttive (Suap) ha infatti costantemente fornito supporto e assistenza alle attività produttive. A tal scopo è stato anche attivato un vero e proprio servizio informativo e di consulenza specialistico sull’impatto dell’emergenza covid-19 sulle imprese, sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e sulle attività commerciali. Inoltre è stato redatto un piccolo vademecum per orientare coloro che hanno deciso di cambiare modalità di vendita pubblicato sul sito web del Comune nella sezione ‘Suap’.

“La nostra amministrazione è al fianco delle attività commerciali del territorio che per continuare a lavorare, in questo momento di emergenza, hanno dovuto in qualche modo cambiare modalità di lavoro – spiega l’assessore alle attività produttive Serena Frediani -. Molti si sono attivati per effettuare le consegne a domicilio della spesa, di pranzi e cene oppure per svolgere la propria attività on line. Per questo stiamo supportando con la massima disponibilità negozi, ristoranti ed altre attività per facilitarli nei passaggi necessari a ‘riconvertirsi’ in questa fase delicata, consapevoli dell’importanza che i negozi di vicinato e le altre piccole attività hanno per il tessuto economico del nostro territorio”.

Le risposte più frequenti che il Suap fornisce riguardano la consegna a domicilio per la somministrazione di alimenti e bevande, quali sono i requisiti per effettuare la vendita agricola o di altri prodotti a domicilio oppure come si può svolgere il commercio online. La normativa in materia negli ultimi anni è stata piuttosto semplificata. Ad esempio il commercio al dettaglio del settore alimentare e i ristoranti possono effettuare la consegna a domicilio con un aggiornamento del piano di autocontrollo e possono vendere online senza bisogno di ulteriori comunicazioni con il solo obbligo di comunicazione del dominio utilizzato all’Agenzia delle Entrate.

Dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30 è sempre possibile contattare il front office del Suap al seguente numero telefonico 0583-428237. È inoltre attivo un servizio Skype dal lunedì al venerdì in orario 9.30-10.30 all’indirizzo suap2.capannori e in orario 10.30-11.30 all’ indirizzo suap1.capannori.