Montecarlo, regalati fiori per il cimitero

Bella iniziativa a Montecarlo in tempi di coronavirus. Il Comune grazie ad una ex concittadina è riuscito a donare fiori che sono stati collocati alle tombe del cimitero.

Lo afferma il sindaco Federico Carrara: “Un Venerdì Santo diverso – afferma -. Il particolare momento che stiamo attraversando non consente di svolgere le tradizionali cose che eravamo abituati a fare. Tra le tante la visita al cimitero ai nostri cari”.



“Proprio per questo con la nostra ex concittadina Barbara Luporini abbiamo realizzato una bellissima iniziativa che ha coinvolto i florovivaisti locali, quali Blumen, Paganelli, Nelli, Del Bontà, Orange, Papini, Zari, Bonini e Campetti, che hanno regalato i fiori da loro prodotti per abbellire le tombe dei nostri cari. Assieme ai volontari della Misericordia di Montecarlo, rispettando tutte le norme di sicurezza, abbiamo reso omaggio alle persone scomparse mettendo dei fiori ad ogni tomba. Nessuno escluso. Ringrazio tutti per la passione, l’amore e devozione che hanno dimostrato. Iniziative come questa scaldano il cuore in un momento difficile come questo”.