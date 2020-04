Morto in Argentina parroco originario di Castelvecchio di Compito

È deceduto ieri (14 aprile) nella sua casa di Buenos Aires, monsignor Miguel Ángel D’Annibale. Il parroco originario di Castelvecchio di Compito era malato da tempo. A darne notizia è stato il sindaco di Capannori, Luca Menesini.

“Miguel era originario di Castevecchio di Compito, dove era nato suo padre Lido e dove ancora oggi ci vivono dei suoi parenti. Lo avevo conosciuto lo scorso anno, in occasione dell’arrivo del Vescovo Paolo in Lucchesia e avevamo parlato di progetti da poter fare insieme per le nostre comunità – racconta Menesini sulla sua pagina Facebook -. Da anni viveva e operava in Argentina ma rientrava spesso in Italia per impegni in Vaticano legati al suo ministero e ne approfittava per fare visita ai parenti a Capannori, Lucca e Viareggio“.

“Una dimostrazione di come i valori del nostro territorio fossero sempre presenti in lui – dice ancora Menesini -. Mando ai familiari e alla sua comunità il mio abbraccio personale e quello della comunità di Capannori”.