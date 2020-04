Sfide ambientali dopo il virus. A Capannori una videoconferenza su come ripartire

Le sfide ambientali dopo il coronavirus. Verterà su questo argomento una video conferenza dal titolo Sfide ambientali dopo il virus. Ri-partiamo sostenibili promossa dal Comune di Capannori in programma venerdì (17 aprile) alle 15 e che sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Comune. La pandemia contro cui l’intero pianeta sta combattendo, infatti, ha costretto buona parte della popolazione mondiale ad una limitazione di attività e spostamenti, con la drastica diminuzione del traffico aereo e su strada e la sospensione di molte attività produttive. Lo stop alla ordinaria vita quotidiana e lavorativa, oltre a ridurre sensibilmente i contagi da covid-19, sta producendo effetti positivi sull’ambiente e sul riscaldamento globale, facendo registrare una diminuzione dell’inquinamento atmosferico e, in particolare, una riduzione delle emissioni in atmosfera.

La videoconferenza si aprirà con i saluti dell’assessore all’ambiente del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro e del presidente della commissione consiliare ambiente Francesco Borelli. Seguiranno i contributi di Luca Fidia Pardini, dottorando in chimica, che interverrà sul tema Effetto serra e dati sull’inquinamento durante il Coronavirus, Jacopo Bettin, biologo conservazionista che tratterà il tema La natura riprende i suoi spazi. Ecosistemi e biodiversità, Giacomo Gregori, presidente dell’associazione Talea con un intervento sul tema Ripartiamo dal verde urbano. Parteciperanno anche Alessio Ciacci, Ecomanager, Legambiente Capannori e Giorgio de Girolamo, attivista di Fridays for Future che interverranno sul tema Quale sviluppo per l’economia del futuro?. A moderare l’incontro sarà Francesco Sorbi, ingegnere energetico.

“Il diffondersi in tutto il mondo della pandemia da Covid-19 ha posto in primo piano il forte legame esistente tra salute ed ambiente in cui viviamo e ci porta a riflettere in modo diverso sul futuro ambientale che vogliamo costruire nei prossimi anni – spiegano l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e il presidente della commissione consiliare ambiente Francesco Borelli -. In particolare, lo stop forzato alle attività e agli spostamenti, che sta mettendo a dura prova il sistema economico e del lavoro, ha fatto registrare anche effetti positivi sull’ambiente, con una sensibile riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di gas tossici in atmosfera. Obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di confrontarsi sugli sviluppi futuri dell’azione di contrasto ai cambiamenti climatici e sul modello di sviluppo su cui potrà fondarsi la ripartenza delle attività economiche, con un occhio di riguardo per la vivibilità e salubrità dell’ambiente in cui viviamo”.