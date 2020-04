Capannori, riprendono a distanza le attività dello sportello ‘Comune amico’

Riprenderà a distanza a partire da lunedì (20 aprile) l’attività dello sportello ‘Comune amico’. Il supporto riaprirà con l’obiettivo di fornire anche un servizio di orientamento e di informazione a cittadini, imprese, attività e liberi professionisti, sui contributi e su tutte le varie misure di sostegno legate all’emergenza covid19 attualmente messe in campo a livello nazionale, in particolare quelle previste dal decreto ‘Cura Italia’.

Sarà possibile, ad esempio, chiedere informazioni sui bonus per acquisto servizi di baby sitting, sui congedi parentali, sull’indennizzo di 600 euro per i lavoratori autonomi e le partite Iva o sull’accesso al reddito di cittadinanza senza condizioni. Lo sportello fornirà indicazioni anche sulle misure di sostegno che saranno varate nei prossimi giorni. Gli operatori prenderanno in carico le richieste degli utenti giunte telefonicamente o tramite email e se necessario si interfacceranno con altri enti, istituti e vari soggetti per poi dare le necessarie risposte. Lo sportello ideato dall’amministrazione Menesini per semplificare il rapporto fra i cittadini, il Comune, i gestori dei servizi pubblici e privati e le società che erogano altri servizi, continuerà anche la sua normale attività. I cittadini potranno contattarlo per essere aiutati a risolvere un problema con un ufficio, a districarsi con la procedura di accesso a un servizio dell’ente, oppure essere guidati nella presentazione di una domanda di rimborso o di un reclamo. Inoltre potranno ricevere chiarimenti su una bolletta o sui servizi erogati da vari gestori e società, sui servizi sanitari, sui servizi regionali, su formazione e lavoro.

“Le misure di sostegno legate all’emergenza coronavirus messe in campo a livello nazionale rivolte a famiglie, imprese, attività e lavoratori autonomi sono molte e variegate, ma non sempre è facile avere le informazioni necessarie per accedervi e conoscere le giuste procedure per ottenerle – spiega il vicesindaco Matteo Francesconi -. Abbiamo così pensato di mettere a disposizione lo sportello ‘Comune Amico’, per aiutare e facilitare cittadini, imprese e tutti coloro che hanno diritto a contributi o altri tipi di sostegno, perché colpiti dalla crisi economica generata dalla pandemia, ad ottenere queste misure. A partire da lunedì prossimo gli operatori del servizio saranno a disposizione della comunità per orientare e dare informazioni precise, anche interfacciandosi con altri enti e soggetti, a tutti coloro che hanno necessità di essere guidati per usufruire in modo più semplice e nel minor tempo possibile degli aiuti di cui hanno diritto”.

E’ possibile rivolgersi allo sportello ‘Comune amico’ telefonicamente chiamando il numero 0583 428370 o inviando una mail all’indirizzo comuneamico@comune.capannori.lu.it. tutti i giorni dalle 9 alle 13. Per la richiesta dei buoni spesa e del contributo per i beni di prima necessità come i farmaci è necessario rivolgersi allo sportello emergenza attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, al numero 0583 428252 o all’indirizzo email emergenza@comune.capannori.lu.it.