Corsi e attività a distanza, le associazioni creano ‘Capannori viva’

Percorsi, corsi e attività a distanza. Nonostante l’emergenza sanitaria le associazioni del capannorese non si fermano e danno il via a Capannori viva. Le associazioni sono con te promossa dal Comune in collaborazione con il Forum. Già diverse le realtà che hanno aderito all’iniziativa proponendo corsi sportivi, iniziative culturali e di carattere sociale per via telematica, ma le adesioni sono ancora aperte e l’elenco è in continuo aggiornamento.

“Ringrazio le associazioni del territorio che hanno aderito a questa iniziativa per voler continuare a distanza la loro attività, dando ai cittadini l’ opportunità di seguire da casa attività sportive, iniziative culturali e di sostegno in campo sociale – afferma l’assessora al volontariato Serena Frediani-. La realtà associativa locale è una risorsa molto importante per il nostro territorio e anche in questo delicato momento dimostra sensibilità e solidarietà nei confronti della comunità. Invito le associazioni che ancora non lo hanno fatto ad aderire a ‘Capannori viva’ per essere vicino ai cittadini che ancora devono restare a casa per l’emergenza sanitaria”.

In particolare l’associazione Aeliante propone una raccolta di testi, scritti e poesie, immagini e dipinti sul tema del coronavirus che saranno inseriti in una pubblicazione e una raccolta fondi per l’acquisto di materiale sanitario. E’ possibile contattare l’associazione sulla pagina Facebook AEliante, o sul gruppo di Aeliante/storie e racconti al tempo del virus o contattare il numero 329 4931989. L’Aima, associazione italiana malattia di alzheimer fornisce invece ascolto, sostegno e orientamento alle famiglie che si trovano ad assistere i loro congiunti. E’ possibile raggiungere il sito www.aimacomunica.it, mandare un’email all’indirizzo aimalucca@yahoo.it o telefonare al numero 347 7880000.

Armonia danza arte e movimento propone lezioni on line di diverse discipline: danza gioco, propedeutica, danza classica, moderna, contemporanea e breake dance. E’ possibile contattare l’associazione sulla pagina armoniadanzartemovimento, mandare un’email a danza-armonia@libero.it o chiamare il numero 349 4223335. L’associazione culturale La Ruota ha reso visibili sul sito web testi e immagini che illustrano le tradizioni del passato, le mostre e gli eventi, le visite guidate ed altri momenti di incontro e socializzazione vissuti in questi anni. Per usufruirne è possibile visitare il sito www.associazioneculturalelaruota.it; scrivere a associazioneculturalelaruota @gmail.com o telefonare al numero 328 8262657. L’associazione Il Tempio propone un appuntamento formativo teorico- pratico via web su Arti marziali Wing Chun Kung Fu. Contatti alle pagine Sebastian Giovacchini e Il tempio, all’indirizzo iltempioasd@gmail.com o al numero 328 8443645.

L’associazione My time propone lezioni web di zumba e mix fit/gag 2-3 volte a settimana. E’ possibile avere informazioni all’indirizzo mytime.asd@libero.it o al numero 347 2177602. I Ricostruttori-Tuttoèvita onlus propone un progetto di ascolto e accompagnamento nterreligioso. E’ possinile contattare il sito www.tuttovita.it; i canali YouTube dell’associazione, scrivere a lucca@iricostruttori.org o chiamare al numero 339 8996999. Polisportiva Libertas Lucca Asd propone invece videolezioni online. Per contattare l’associazione www.libertaslucca.it, la pagina Facebook e il canale Youtube Polisportiva Libertas Lucca.

Le associazioni che vogliono segnalare attività a distanza possono scrivere all’indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it e saranno inserite nel materiale promozionale realizzato dal Comune che viene diffuso tramite il sito web e i canali social.