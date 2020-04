Due corone di fiori nei cimiteri di Porcari

Due ghirlande di fiori al cimitero di Porcari che resta chiuso per l’emergenza coronavirus. Le ha deposte questa mattina (18 aprile) l’amministrazione comunale in segno di vicinanza alla popolazione.

“Vi confido – scrive il sindaco Leonardo Fornaciari in un post su Facebook – che c’è stata, tra le tante, un’azione che mi ha particolarmente colpito: il momento di decidere la chiusura dei cimiteri. I cimiteri per ognuno di noi rappresentano un luogo sacro, un luogo dove si va a incontrare qualcuno che ci manca, a parlare o a riflettere in compagnia dei nostri cari che non ci sono più. Chiamatela fede, chiamatela cura ma per ognuno di noi andare al cimitero è un momento importante”.

“So che non poter andare al camposanto è un sacrificio allora – afferma – stamattina a nome di tutta la comunità ho deposto due corone di fiori sia al cimitero di via Sbarra che al cimitero monumentale di Via Romana Ovest. Don Americo, che ringrazio, ha benedetto le due corone. Un piccolo gesto di attenzione concretizzato nella frase riportata sulle corone : i cittadini porcaresi ai loro cari defunti. E domattina, domenica, grazie all’impegno dei Volontari di Happy Porcari, che abbraccio ringraziandoli, verrá deposto un fiore su ogni tomba, per rendere omaggio a quei luoghi a noi tanto cari”.