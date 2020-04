Emergenza virus, a Capannori aumentano importi dei buoni spesa

L’amministrazione Menesini ha rimodulato alcuni importi dei buoni spesa erogati dallo sportello emergenza del Comune di Capannori, grazie alle risorse messe a disposizione dal governo, che erano previsti di un importo di 30 euro a settimana per ciascun componente dei nuclei familiari in stato di difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus.

L‘importo del buono spesa per una persona che vive da sola è stato aumentato da 30 euro a 50 euro, mentre passa da 60 a 70 euro complessivi per un nucleo composto da due persone. Invariati gli importi per le altre famiglie: una famiglia di tre persone riceverà ‘buoni’ per un totale di 90 euro, una di quattro ‘buoni’ per un totale di 120 euro e così via.

“Abbiamo rimodulato alcuni importi dei buoni spesa sulla base delle esigenze emerse da questo primo periodo di distribuzione di questa misura di sostegno – spiega il vice sindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi – Ad esempio, una persona che vive da sola ha più spese fisse rispetto ad una famiglia con più componenti dove possono esserci varie entrate e quindi una suddivisone delle spese. Siamo soddisfatti di come questo servizio si sta svolgendo, perché siamo riusciti ad erogare senza difficoltà aiuti a numerose famiglie che si trovano in difficoltà per un importo complessivo piuttosto consistente. Ringrazio di cuore i volontari della Caritas che consegnano i buoni spesa a domicilio per il grande lavoro che stanno svolgendo e gli operatori dello sportello”.

Da un primo report di questo nuovo servizio, in poco più di dieci giorni, a partire dal 6 aprile scorso, sono stati distribuiti buoni spesa per un importo complessivo di 85.860 euro che sono andati a favore di 469 famiglie. Ad oggi gli esercizi commerciali che si sono resi disponibili ad accettare i buoni sono 21, distribuiti capillarmente sul territorio. Di questi 7 si sono resi disponibili anche a donare prodotti alimentari.

I buoni spesa possono essere rinnovati o meno previo colloquio telefonico con lo sportello emergenza che valuterà la situazione in base anche ad eventuali sopraggiunti altri sostegni dati al cittadino come, ad esempio, la cassa integrazione.

Per richiedere i buoni spesa, che non sono falsificabili, il cittadino deve compilare in tutte le sue parti – compresa la firma -un’autocertificazione e re-inviarla corredata da un documento di identità del richiedente all’indirizzo email:emergenza@comune.capannori.lu.it. L’autocertificazione può essere compilata anche online. Il modulo di autocertificazione si trova sulla home page del sito del Comune, nella sezione sportello emergenza – insieme a tutte le varie modalità per richiedere i buoni spesa e all’elenco delle attività commerciali aderenti al progetto – o può essere richiesto via mail all’indirizzo riportato sopra.

Le richieste dei buoni spesa vengono analizzate in tempi rapidi dagli operatori dello sportello emergenza che verificano la sussistenza dei requisiti rispetto alla dichiarazione e richiamano il cittadino al recapito telefonico indicato sul modulo di autocertificazione. Se questa verrà accolta, l’operatore contatterà telefonicamente il cittadino per indicare le modalità di utilizzo del buono spesa. Gli operatori dello sportello aggiornano i cittadini sullo stato della pratica entro 48 ore dall’arrivo della richiesta. La spesa può essere anche consegnata a domicilio in caso di comprovata necessità del cittadino.

Per usufruire del buono spesa i cittadini devono avere con sé il documento di identità al momento dell’acquisto.