Siccità, Scannerini (FI): “Consorzio di bonifica anticipi manutenzione”

Dopo la richiesta di deroga alle regole dei decreti Covid-19 per la potatura degli ulivi, a Capannori si torna a parlare di agricoltura.

A farlo è il capogruppo di Forza Italia, Matteo Scannerini, che pone attenzione su un altro grande problema: la siccità. Un problema, questo, che si ‘stacca’ da quelle che sono le emergenze primarie di questo periodo, ma che comunque – secondo il capogruppo – merita di finire sulla cronaca.

“Il clima è cambiato e anche quest’anno si registrano difficoltà nell’approvvigionamento naturale di acqua – commenta Scannerini – La mancanza di pioggia, l’andamento stagionale anomalo mette a dura prova le colture a scopo alimentare e il florovivaismo”.

“Il consorzio di bonifica prevede la manutenzione dei canali, consistente nello sfalcio dell’erba e nella pulizia delle fosse, nel mese di aprile – continua – Per ovviare ai problemi sopra descritti, sarebbe opportuno anticipare, nei prossimi anni, il tutto a marzo, modificando il consueto calendario. Di modo che la valida rete dei canali che abbiamo possa essere utilizzata anticipatamente rispetto ai tempi odierni”.

“Questo è il primo articolo, dopo mesi, che facciamo non legato al Covid – commenta Scannerini – E’ per noi importante continuare a seguire argomenti non direttamente legati all’emergenza, ma che meritano e meriteranno ancora di più attenzioni in futuro, in vista della battaglia economica che nei prossimi mesi dovremo affrontare. L’agricoltura è per noi un settore fondamentale. Un’eccellenza della piana. Se opportunamente considerata, sarà fondamentale per il rilancio economico locale”.