Giornata della terra, al via la maratona online promossa da Zero Waste

A partire da domani (21 aprile) avrà inizio la maratona a sostegno del 50esimo anniversario della Giornata internzionale della terra promossa da Zero waste Italy, dal Centro ricerca Rz di Capannori e da Ambiente e Futuro. Tanti i messaggi di partecipazione già arrivati da tutta Italia per aderire alle diverse iniziative. In particolare mercoledì (22 aprile), data storica della Giornata della terra, al parco scientifico di Capannori saranno trasmessi online eventi visivi, commenti e segnalazioni da replicare in tutto il Paese.

Rossano Ercolini, presidente di Zero waste Europe commenterà infatti la lettera inviata sia al presidente del parlamento europeo Davide Sassoli sia quella indirizzata al presidente del consiglio Giuseppe Conte. Inoltre sarà presentata la mascherina riciclabile realizzata in cellulosa e parzialmente in cotone prodotta da Grafica 77 per sensibilizzare alla riduzione/azzeramento delle mascherine non riciclabili fatte in tessuto non tessuto. Alle 13,40 è previsto inoltre un collegamento con Radio 24 all’interno della trasmissione Effetto Giorno.

Le iniziative continueranno fino al 28 aprile con l’invio a centrorifiutizero@gmail.com di messaggi di adesione e di sensibilizzazione da parte di bambini, attivisti, amministratori che chiedono l’avvento di una transizione ecologica segnata da una nuova cultura di rispetto per il pianeta e dei territori. “Che la crisi del covid 19 non sia la scusa per tornare indietro ma semmai per rafforzare iniziative e stanziamenti a favore di un nuovo ‘Green New Deal’ – commenta il presidente Ercolini -. Partecipate alla maratona, diamo respiro alla nostra terra che ci ospita e di cui non siamo padroni”.