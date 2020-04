Consegne a domicilio, 32 le attività di Capannori al lavoro per i prossimi festivi

Sono 32 le attività del territorio come ristoranti, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, aziende agricole e altre attività commerciali che finora hanno aderito all’iniziativa 25 aprile e 1 maggio a casa tua, varata dall’amministrazione Menesini in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali. Queste attività nei due giorni di festa e durante i ‘ponti’ consegneranno a domicilio menù speciali, dolci, gelati e molti altri prodotti.

“Siamo davvero soddisfatti del buon riscontro che questa iniziativa, nata sulla scia del successo di Pasqua a casa tua, sta ottenendo – commentano gli assessori al commercio Serena Frediani e al distretto dell’economia civile, Francesco Cecchetti -. Questo dimostra che le attività del nostro territorio hanno la volontà di resistere alla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria e di continuare a lavorare sebbene con modalità diverse. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito e quelli che lo faranno perchè forniranno ai cittadini un servizio che contribuirà a rendere più sereni i prossimi giorni di festa, quando ancora dovremo restare a casa a causa dell’emergenza Coronavirus”.

Queste sono le attività che aderiscono a 25 aprile e 1 maggio a casa tua:

Ristoranti: Serendepico, Gragnano (0583.975026 oppure whatsapp 366.4159677); A Bimbotto, Vorno ( 329.8695174); ristorante pizzeria La Fraga, Marlia (0583.407572, 348.1485977, 348.7662629); Osteria Canapino, San Colombano (0583.306407, 347.9966999); Il Ristoro della Fattoria di Petrognano, Petrognano, (0583.978277, 338.1255359, fattoriadipetrognano@hotmail.com.); pizzeria da Sancio, Marlia (0583.407322); pizzeria Il Fiocco Rosso, Lammari (0583.962776, 328.0049050); Osteria da Mi Pà, Gragnano (349.2118273, 328.5925357), Osteria di Lammari, Lammari (329.5946103 Whatsapp, email osterialammari@libero.it); ristorante Antica Cantina Da Toti, Gragnano (0583.975711); Rosticceria Marfisa, Capannori (0583.936286).

Alimentari e altri prodotti: pasticceria Il Girasole, Segromigno in Monte (0583.927894, 333.1259277); Gelateria Eva srl, Capannori (340.1349647); Le torte di Vale, Marlia (347.4910949); Cucina di Orsy, Marlia (339.71442443); gelateria pasticceria Grelia, Lunata (392.7179339); pasticceria gelateria Dolcidea, Segromigno in Piano (347.1753645, 348.776268, 0583.927339); pasticceria Fabirica, San Leonardo in Treponzio (333.4216479); panificio Pardini Srl, Lammari (347.3346609); pasticceria Pinelli, Lunata (0583.391466, 0583.496119, pasticceriapinelli@virgilio.it); bar pasticceria Del Cima Luca&C.snc, Marlia (0583.407918, 340.3491328); torteria gelateria salato Da Enea, Lammari (370.3785620, 349.3288096); pasticceria Sottopoggio, Guamo (0583.94169; 338.1447080); azienda Agricola Favilla Guido (338.7575603); norcineria alimentari Giometti, Massa Macinaia (0583.90436; villa Pierotti-Bagneschi agriturismo, Guamo (0583.94361, 339.4133763, info@agriturismopierotti.it); bar Cin Cin, Lammari (0583.962071, 335.5391974, 348.7296013); Ingro Ca.Ri.Co srl, Marlia (0583.308031, 347.2647733); frantoio di Matraia, Marlia (0583.30060, 333.1311286); azienda agricola Armellini Lorella (347.7047603); fiorista Fiordaliso Fiori eventi&Co , Lunata (345.9835098); Pieri Florovivaistica, Tassignano (320.6769230).

L’elenco delle attività aderenti è in continuo aggiornamento e consultabile sul sito del comune di Capannori. Per aderire inviare un’email a iniziative@comune.capannori.lu.it indicando il nome dell’attività, la frazione, il numero di telefono, il tipo di offerta (ad esempio menù speciali o prodotti artigianali) e le modalità per conoscere l’offerta indicando il sito web o la pagina Facebook.